На Тернопільщині перша смерть від штаму коронавірусу “Дельта”

На Тернопіллі — спалах “Дельти”. Стало відомо про першу смерть від цього штаму коронавірусу.

Зокрема, про це на брифінгу сказала головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Вона прогнозує, що через тиждень-два в області буде пік захворюваності на коронавірус.

«Зараз коронавірусом в Тернопільській області хворіють молоді люди, що є ознакою штаму “Дельта”. Також на Тернопільщині вже одна людина померла через цей штам вірусу», – говорить головна санітарна лікарка області.

За її словами, медики постійно досліджують ситуацію.

“Ми постійно досліджуємо ситуацію. Від кінця червня до кінця липня ми бачимо зовсім іншу картину. Якщо з такою прогресією буде поширюватись вірус, як ми це бачимо протягом цього місця, то ми за тиждень-два матимемо пік захворюваності”, – каже Оксана Чайчук.

Як відзначили фахівці відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, більшість, у кого виявили штам “Дельта” повернулись в Україну з-за кордону. Це – Росія, Туреччина, Польща, Кіпр, Велика Британія. Решта хворих – це ті, які контактували з ними. Зараз же кожен позитивний ПЛР-тест додатково досліджують на спеціальній тест-системі, аби виявити мутації.