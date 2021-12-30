Засудили організатора злочинної групи на Тернопільщині
До 11 років позбавлення волі за грабежі засуджено організатора злочинної групи на Тернопільщині.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у суді стосовно 3 учасників організованої групи – громадян однієї з іноземних держав, які впродовж травня – листопада 2020 року грабували тернополян (ч. 5 ст. 186 КК України). Організатора групи засудили до 11 , а інших учасників групи до 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна.
Встановлено, що група, до складу якої увійшли двоє братів та їх знайомий, діяла у Тернополі за чітким планом. Перед вчиненням грабежів підозрювані збирали інформацію про майбутніх жертв, вивчали їх щоденні маршрути, місце проживання та розташування камер відеоспостереження поблизу житла.
У жінки, яку підозрювані пограбували у під’їзді житлового будинку, вони відібрали сумку, у якій було майже 400 тис грн. У наступної жертви чоловіки забрали майже 75 тисяч грн. Коли ж третій потерпілий пробував чинити опір нападникам, його побили до втрати свідомості й утекли, прихопивши 80 тис грн.
Після останнього пограбування їх затримали правоохоронці. Також з’ясовано, що стосовно 2 братів – іноземців відповідно до Указу Президента України №203/2021 застосовані персональні обмежувальні заходи (санкції).