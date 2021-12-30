Вчора на Тернопільщині спалахнула пожежа у житловому будинку в місті Ланівці.

Повідомлення про вогонь, що охопив приміщення, рятувальники отримали 29 грудня о 13:34. Готів будинок на вул. Прямій, що належить місцевій жительці.

«Внаслідок пожежі вогнем знищено житлову кімнату та коридор житлового будинку, речі домашнього вжитку на площі 18 м кв., пошкоджено облицювання стін на площі 60 м кв.», — інформують вГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано одну житлову та одну господарську будівлі.

Що стало причиною займання наразі з’ясовують. Матеріальні збитки, завдані вогнем, встановлюються.