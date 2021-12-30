Преимущества сушильных машин и их виды

Сушильные машины позволяют быстро и удобно сушить одежду после стирки. Современные модели имеют широкий функционал и множество режимов для бережной стирки вещей. Любая сушильная машина Бош или других популярных марок станет незаменимым помощником в быту. На сайте bs-partner.com.ua можно приобрести качественные модели по приятным ценам с доставкой практически в любой населённый пункт.

Преимущества сушильных машин

Сушильная машина хорошего качества может стоить недёшево, но её цена оправдана многочисленной пользой и длительностью срока эксплуатации. Она не просто сушит бельё, а делает это бережно. Устройство оставляет 5% влаги, чтобы вещи не были пересушенными.

Сушильная машина избавляет от необходимости заставлять квартиру сушилками, развешивать верёвки. Это устройство также разглаживает одежду и устраняет неприятные запахи.

Типы сушильных машин

Сушильные машины бывают трёх типов:

конденсационные;

вентиляционные;

с тепловым насосом.

Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе подходящей модели.

Конденсационные сушильные машины

В конденсационных сушильных машинах нагрев воздуха осуществляется с помощью термоэлектрического нагревателя. Теплые воздушные потоки проходят сквозь мокрую одежду и выпаривают из неё лишнюю влагу. По окончании процесса воздух собирается в отдельном блоке. Там он конденсируется и собирается в специальный резервуар.

Сушилки вентиляционного типа

Частички воды и влага, которые испаряются из одежды в сушилках вентиляционного типа, выводятся через воздухоотвод. Такие модели следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях. Если там, где установлена сушильная машина, будет плохо организована вентиляция, может появиться плесень из-за повышенного уровня влажности.

Сушильные машины с тепловым насосом

Сушильные машины с тепловым насосом являются самыми удобными и эффективными в использовании. Они имеют замкнутую систему теплообмена. Тепловой насос убирает влагу из барабана, а затем она конденсируется и собирается в бак. Принцип работы таких моделей основан на совмещении способах сушки устройств вентиляционного и конденсационного типа.

Сушильная машина обеспечивает оперативную и бережную сушку вещей. При выборе подходящей модели стоит учитывать тип устройства, чтобы техника прослужила как можно дольше и была удобной в эксплуатации.