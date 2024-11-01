Ветеранів запрошують на курс з механізованого розмінування

Міністерство економіки України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) організовує безкоштовний курс для ветеранів, які мають інвалідність, за напрямком механізованого розмінування у протимінній діяльності.

У межах заходу 10–12 учасників матимуть можливість пройти навчання. Курс триватиме з 2 по 18 грудня та охопить наступні теми:

• 5 основоположних принципів протимінної діяльності;

• звільнення землі у гуманітарному розмінуванні;

• національні стандарти протимінної діяльності;

• машини для механізованого розмінування: види, принципи керування.

Як проходитиме навчання?

• Перший тиждень: теоретичні заняття в Києві.

• Другий тиждень: польові навчання в Чернігівській області.

• Третій тиждень: завершальний етап у Києві з фінальним тестом та врученням сертифікатів.

Дедлайн подачі заявки – 15 листопада.

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/UDFm4UxwtdvKp8mn7