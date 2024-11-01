17:51 | 1.11.2024
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Війна 

Схема рідкісної сорочки за донат на дрони!

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Унікальна борщівська сорочка допоможе збирати на дрони. Для цього Майя Юркевич  пропонує вам схему за донат від ✔️500 грн.

– Дякую велике Ірина Зеленчук Вишивана Спадщина за надані фото сорочки і можливість підсилити збір на пташки!

Схема в електронному форматі pdf та xsd.
Техніки – хрестик і ретязь.

Для отримання схеми кошти скидайте на один із рахунків Фонду і прикріпіть скрін оплати у коментарі⤵️

✈️Гривневий рахунок
UA643052990000026000033303711
БО Благодійний фонд «Створені перемагати»
ЄДРПОУ: 44710597

✈️Монобанка фонду «СТВОРЕНІ ПЕРЕМАГАТИ»
https://send.monobank.ua/jar/2h16hnePXc

✈️PayPal
built.win.uk@gmail.com

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