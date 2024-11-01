Схема рідкісної сорочки за донат на дрони!
Унікальна борщівська сорочка допоможе збирати на дрони. Для цього Майя Юркевич пропонує вам схему за донат від ✔️500 грн.
– Дякую велике Ірина Зеленчук Вишивана Спадщина за надані фото сорочки і можливість підсилити збір на пташки!
Схема в електронному форматі pdf та xsd.
Техніки – хрестик і ретязь.
Для отримання схеми кошти скидайте на один із рахунків Фонду і прикріпіть скрін оплати у коментарі⤵️
✈️Гривневий рахунок
UA643052990000026000033303711
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