Кандидати на мера: найбільше в Бережанах, найменше – у Хоросткові та Шумську

Центральна виборча комісія оприлюднила відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду міських голів в містах Тернопільській області. Всього на посади міських голів у 18 міських радах зареєструвалось 133 кандидати. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували ці дані щодо кількісних показників, гендерних особливостей та суб’єктів висування кандидатів в містах Тернопільської області.

Зокрема найбільша кількість кандидатів – 22 кандидати – зареєстровано в місті Бережани, найменше – по 3 кандидати – в Хоросткові та Шумську. 10 кандидатів зареєстровано в Почаєві, по 9 кандидатів в Тернополі, Борщеві та Кременці, по 8 кандидатів – у Збаражі та Бучачі, 7 кандидатів в Зборові, по 6 кандидатів – Ланівцях, Монастириську, Підгайцях, Скалаті, Теребовлі та Чорткові, 5 кандидатів зареєстровано в Заліщиках, 4 кандидати – в Копичинцях.

Щодо гендерного розподілу, із 133 кандидатів на посаду міських голів в міських радах Тернопільської області – 110 чоловіків (82,7%) і 23 жінки (17,3%). Найбільше чоловіків кандидатів у мери в Бережанах – 18 чоловіків, найменше – по 3 кандидати-чоловіки в Хоросткові та Шумську. Найбільше жінок-кандидаток у Бережанах – 4 жінки, і жодної жінки серед кандидатів в мери – в Копичинцях, Хоросткові, Чорткові та Шумську

Щодо суб’єктів висування, серед 133 кандидатів у мери, 91 кандидат висунутий організацією політичної партії (68,4%) , а 42 кандидати шляхом само висування (31,6%). Зокрема серед 23 жінок-кандидаток – 16 висунуті партією, 7 є самовисуванцями. Серед 110 кандидатів – чоловіків – 75 висунуті партією, а 35 є самовисуванцями.

Щодо особливостей висування та гендерної ознаки, то зокрема у Бережанах (всього 22 кандидати) серед 4 жінок-кандидаток – три жінки є самовисуванками, а серед 18 чоловіків-кандидатів – 11 самовисуванців. Жодної жінки-самовисуванки в тих містах де є жінки-кандидатки немає в Борщеві, Бучачі, Заліщиках, Збаражі, Зборові, Підгайцях, Почаєві, Теребовлі та Тернополі. Натомість в Ланівцях та Скалаті є по одній жінці-кандидатці і вони обоє є само висуванками. А в Борщеві, Бучачі, Заліщиках, Зборові та Тернополі є по одній жінці-кандидатці і вони є висунутими партією. А от жодного чоловіка само висуванця в тих містах де є чоловіки-кандидати немає в Монастириську, Зборові та Шумську

Жодного самовисуванця, незалежно від статі, немає у Зборові та Шумську.

Найбільше кандидатів висунутих політичними партіями, незалежно від статі, по 8 кандидатів – у Тернополі (всього 9 кандидатів) та у Бережанах (всього 22), по 7 кандидатів – у Борщеві (всього 9), Збаражі (всього 8), Зборові (загалом 8 кандидатів), Кременці (всього 9) та Почаєві (всього 10). Найбільше кандидатів- самовисуванців, незалежно від статі, у Бережанах – 14 (загалом 22 кандидати), у Скалаті – 4 (всього 6), 3 – у Теребовлі (загалом 6 кандидатів)

Нагадаємо, що розмір грошової застави для кандидатів на посаду Тернопільського міського голови становив 39 745 грн, а у інших 17 міських радах Тернопільської області розмір грошової застави для кандидатів у мери становив 5 000 грн.

Варто зазначити, що до 5 жовтня включно кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови можуть звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про відмову від балотування, засвідченою в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат” або поданою особисто, відповідно до норм Виборчого кодексу

А також до 5 жовтня місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може звернутися до територіальної виборчої комісії щодо скасування реєстрації такого кандидата відповідно до рішення організації партії, прийнятого у порядку, передбаченому її статутом – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

Нагадаємо, що 25 жовтня відбудуться вибори 18 міських голів, 16 селищних та 21 сільського голови в 55 територіальних громад