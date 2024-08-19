Шумськ та частина сіл громади будуть добу без газу

За інформацією ТОВ «Газорозподільні мережі України», з метою підготовки газорозподільних станцій (ГРС) до надійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Тернопільським проммайданчиком Бердичівського ЛВУМГ заплановано проведення ремонтно-профілактичних робіт на ГРС м. Шумськ з повною її зупинкою 22 серпня з 9:00 год. терміном на 1 добу.

У зв’язку з цим з 22 по 23 серпня можливе припинення газопостачання споживачам м. Шумськ, сіл Бриків, Коновиця, Онишківці, Боложівка, Ходаки, Сураж, Малі Садки, Васьківці, Рохманів, Обич, Залужжя, Залісці, Мирове, Кордишів, Круголець.

Прохання до мешканців перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та на стояках дворових вводів. Про початок відновлення газопостачання в населених пунктах буде повідомлено за допомогою гучномовців.

Відновлення газопостачання споживачам буде проводитися виключно за відсутності заборгованості з плати за розподіл природного газу.