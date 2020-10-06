Віктор Гевко: «Проблему Теребовлі вирішить нова об’їзна – завдяки програмі президента «Велике будівництво!»

На Тернопільщині в рамках програми президента України «Велике будівництво» відбувається масштабний ремонт доріг. Цьогоріч на відновлення автошляхів області виділено 3,9 млрд грн. Ця сума є рекордною для нашого краю, оскільки такий об’єм коштів на ремонт доріг Тернопільщини не виділяли за весь період незалежності.

Завдяки істотному фінансуванню до кінця року буде завершено ремонт траси М-19, яка перетинає область з півночі на південь. Поза тим народні депутати від Тернопільщини з партії «Слуга Народу» думають про те, як не зменшувати темпи і пролобіювали будівництво дороги в обхід Теребовлі. Це вирішить чимало проблем райцентру.

«Наразі весь транзитний транспорт іде через самісінький центр Теребовлі. А це і шум, і пил, і шкідливі викиди, і вібрація, яка аж ніяк не на користь старим будинкам, і руйнування доріг міста, адже курсує через нього і важкотонажний транзитний транспорт. Нарешті всі ці проблеми буде вирішено. Завдяки підтримці уряду та нашому регулярному спілкуванню з керівником Укравтодору Олександром Кубраковим, розпочато процедуру закупівлі робіт з виготовлення проєкту будівництва обходу Теребовлі», – повідомив голова обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Володимир Гевко.

Наприкінці вересня Служба автомобільних доріг у Тернопільській області отримала кошти на виготовлення проєкту будівництва. Йдеться про 19,1 км нового автошляху та 4 мости. Починатиметься об’їзна поблизу села Воля і завершуватиметься біля Деренівки.

Власне зараз біля Волі можна побачити частину дороги, яка веде в нікуди. Це і є початок об’їзної, яку почали будувати ще у 1987 році. Втім, так і не завершили.

«Через відсутність фінансування будівництво «заморожували» двічі: у 1991 та 2009 році. А ми його відновлюємо! Адже розуміємо, на скільки актуальною є проблема і на скільки важливим є розвантажити Теребовлю від транзитного транспорту», – підкреслив Володимир Гевко.

В обласній Службі автомобільних доріг зазначають, що нова об’їзна дасть можливість розвантажити трасу М-19 та зменшить інтенсивність руху на відремонтованій дорозі у населених пунктах Теребовлянського району. Водночас будівництво обходу Теребовлі покращить економічні, екологічні та соціальні показники як міста, так і регіону в цілому.

Що важливо – попри замороження будівництва даної об’їзної, вдалося провести важливу підготовку – відвести землю під нову дорогу. Відтак після виготовлення проєкту можна одразу приступати до пошуку виконавця робіт і починати будівництво.

Володимир Гевко також нагадав, що невдовзі на Тернопільщині реалізовуватимуть ще один масштабний проєкт – облаштування сучасної транспортної розв’язки на Гаївському мості. Завдяки систематичному відстоюванню інтересів обласного центру групою тернопільських нардепів від «Слуги Народу», а також особистому спілкуванню з даного приводу кандидата на міського голову Тернополя Віктора Гевка з президентом України Володимиром Зеленським, на цю розв’язку парламент врешті виділив 190 млн грн. Самотужки міськрада б такий проект не осилила через брак коштів.