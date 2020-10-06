Офіційно: 6 жовтня видужало 388 осіб, підтверджено 189 випадків зараження COVID-19 та 5 летальних випадків у Тернопільській області
Станом на 06 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14606 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13510 випадків – дорослі, 1096 випадків – діти), з них 186 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 9589 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4198 (2362 одужало, 40 летальних, 1796 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 720 (573 одужало, 8 летальних, 139 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 608 (273 одужало, 7 летальних, 328 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 723 (436 одужало, 16 летальних, 271 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 651 (561 одужало, 9 летальних , 81 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 648 (416 одужало, 15 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 217 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 750 (456 одужало, 8 летальних, 286 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 371 (257 одужало, 1 летальний, 113 продовжують хворіти);
– Козівський район – 414 (275 одужало, 2 летальних, 137 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 944 (676 одужало, 16 летальних, 252 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 400 (307 одужало, 2 летальних, 91 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 567 (504 одужало, 10 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 353 (238 одужало, 3 летальних, 112 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 131 (77 одужало, 3 летальних, 51 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 523 (337 одужало, 9 летальних, 177 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1179 (739 одужало, 11 летальних, 429 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 967 (782 одужало, 11 летальних, 174 продовжують хворіти);
– Шумський район – 459 (320 одужало, 14 летальних, 125 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 388 осіб;
проведено 759 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 189 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 5 летальних випадків – жінка 58 р. Чортківський район с. Скородинці, чоловік 85 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. м. Тернопіль, чоловік 63 р. м. Тернопіль, жінка 78 р. Заліщицький район с. Кошилівці
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (47 осіб)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (17 осіб):
• м. Борщів – 9
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Ланівці – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Шупарка – 3
• с. Кривче – 1
Бучацький район (22 особи):
• м. Бучач – 8
• с. Миколаївка – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Зелена – 2
• с. Переволока – 1
• с. Підлісся – 2
• с. Костільники – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Осівці – 1
• с. Бариш – 2
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 2
• с. Яблунів – 1
• с. Жабинці – 2
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (17 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 1
• с. Поділля – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Кошилівці – 3
• с. Лисівці – 2
• с. Бедриківці – 2
• с. Головчинці – 1
• с. Попівці – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (6 осіб):
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Мильне – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Щепанів – 2
• с. Глинна – 2
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 4
• с. Хотовиця – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Кушлин – 1
• с. Башуки – 1
• с. Підлісці – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (5 осіб):
• с. Яргорів – 1
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 1
• с. Горигляди – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 2
• с. Зарубинці – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• с. Гологоча – 3
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 5
• смт Микулинці – 1
• с. Буданів – 1
• с. Ладичин – 1
• с. Зубів – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Підгородне – 1
• с. Плотича – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Петриків – 1
️Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Колиндяни – 2
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Васьківці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Биківці – 1