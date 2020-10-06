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Новини Тернополя 

Офіційно: 6 жовтня видужало 388 осіб, підтверджено 189 випадків зараження COVID-19 та 5 летальних випадків у Тернопільській області

Irena 0 Views Прокоментуй!
Станом на 06 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14606 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13510 випадків – дорослі, 1096 випадків – діти), з них 186 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 9589 осіб.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4198 (2362 одужало, 40 летальних, 1796 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 720 (573 одужало, 8 летальних, 139 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 608 (273 одужало, 7 летальних, 328 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 723 (436 одужало, 16 летальних, 271 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 651 (561 одужало, 9 летальних , 81 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 648 (416 одужало, 15 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 217 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 750 (456 одужало, 8 летальних, 286 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 371 (257 одужало, 1 летальний, 113 продовжують хворіти);
– Козівський район – 414 (275 одужало, 2 летальних, 137 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 944 (676 одужало, 16 летальних, 252 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 400 (307 одужало, 2 летальних, 91 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 567 (504 одужало, 10 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 353 (238 одужало, 3 летальних, 112 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 131 (77 одужало, 3 летальних, 51 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 523 (337 одужало, 9 летальних, 177 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1179 (739 одужало, 11 летальних, 429 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 967 (782 одужало, 11 летальних, 174 продовжують хворіти);
– Шумський район – 459 (320 одужало, 14 летальних, 125 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 388 осіб;
✅проведено 759 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 189 випадків зараження вірусом COVID-19.
✅зареєстровано 5 летальних випадків – жінка 58 р. Чортківський район с. Скородинці, чоловік 85 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. м. Тернопіль, чоловік 63 р. м. Тернопіль, жінка 78 р. Заліщицький район с. Кошилівці
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (47 осіб)
⭕️Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Шибалин – 1
⭕️Борщівський район (17 осіб):
• м. Борщів – 9
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Ланівці – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Шупарка – 3
• с. Кривче – 1
⭕️Бучацький район (22 особи):
• м. Бучач – 8
• с. Миколаївка – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Зелена – 2
• с. Переволока – 1
• с. Підлісся – 2
• с. Костільники – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Осівці – 1
• с. Бариш – 2
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
⭕️Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 2
• с. Яблунів – 1
• с. Жабинці – 2
• с. Городниця – 1
⭕️Заліщицький район (17 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 1
• с. Поділля – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Кошилівці – 3
• с. Лисівці – 2
• с. Бедриківці – 2
• с. Головчинці – 1
• с. Попівці – 1
• с. Зелений Гай – 1
⭕️Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
⭕️Зборівський район (6 осіб):
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Мильне – 1
⭕️Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Щепанів – 2
• с. Глинна – 2
⭕️Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 4
• с. Хотовиця – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Кушлин – 1
• с. Башуки – 1
• с. Підлісці – 1
⭕️Лановецький район (0 осіб)
⭕️Монастириський район (5 осіб):
• с. Яргорів – 1
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 1
• с. Горигляди – 1
⭕️Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 2
• с. Зарубинці – 1
⭕️Підгаєцький район (4 особи):
• с. Гологоча – 3
• с. Старе Місто – 1
⭕️Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 5
• смт Микулинці – 1
• с. Буданів – 1
• с. Ладичин – 1
• с. Зубів – 1
⭕️Тернопільський район (6 осіб):
• с. Підгородне – 1
• с. Плотича – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Петриків – 1
⭕️Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Колиндяни – 2
⭕️Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Васьківці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Биківці – 1

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