Офіційно: 6 жовтня видужало 388 осіб, підтверджено 189 випадків зараження COVID-19 та 5 летальних випадків у Тернопільській області

Станом на 06 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14606 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13510 випадків – дорослі, 1096 випадків – діти), з них 186 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 9589 осіб.