На Тернопільщині знайшли злодія, від якого потерпала одна родина

Тринадцять тисяч гривень та спортивний велосипед марки “CINETIC” викрали невідомі у подружжя з села Чистилів Тернопільського району. Про крадіжку грошей вони заявили 18 лютого, а от двоколісний транспортний засіб щез в ніч з 27 на 28 лютого.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, цінні речі потерпілі зберігали у господарській будівлі. До середини зловмисники проникли, підібравши ключ до навісного замка. Гроші знайшли у схованій металевій коробці, а велосипед вивезли з гаражу.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний сорокап’ятирічний родич заявників. Чоловік раніше судимий за майнові злочини. Наразі працівники поліції зареєстрували сім фактів крадіжок у близьких людей. Підозрюваний обкрадав як батьків, так і бабусю з дідом. Усі родичі мешкають за однією адресою. Там раніше проживав і злодій, а тому добре знав, що де лежить.

Віктор Волощук каже, що крадій крадене переховував у недобудованих помешканнях, а потім продавав. Гроші витрачав на наркотики та спиртне.

У скоєному він зізнався, але ані речі, ані кошти не повернув, бо усе розтратив. Поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів, вчинених на території Тернопільського району.