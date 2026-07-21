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Володимира Чорея з Тернопільщини нагородили відзнакою Президента України та знаком ДПСУ

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Жителя села Яблунів Копичинецької громади Володимира Чорея відзначили державними нагородами за службу та захист України.

Як повідомили у Копичинецькій міській раді, військовослужбовець отримав нагрудний знак Державної прикордонної служби України «За мужність в охороні державного кордону», а також відзнаку Президента України «За оборону України».

Володимир Чорей проходить службу у 4 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України, де виконує завдання з охорони державного кордону.

У громаді привітали захисника із заслуженими нагородами та подякували йому за мужність, стійкість і відданість Україні.

«Бажаємо міцного здоров’я, витримки, миру і Перемоги всім нашим Захисникам», — зазначили у міській раді.

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