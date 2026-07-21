18-річний Назар Кухарчук написав пісню, яка може стати гімном Чорткова

Чортківська міська рада розпочала громадське обговорення щодо можливого затвердження пісні «Мій Чортків» як офіційного гімну громади.

Ініціатори пропонують спершу почути думку жителів міста. Якщо громада підтримає цю ідею, відповідний проєкт рішення винесуть на розгляд депутатів під час сесії міської ради у серпні.

Автором пісні є 18-річний чортків’янин Назар Кухарчук, який нині навчається на третьому курсі Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського.

За словами юнака, любов до музики супроводжує його з дитинства. Формуванню його творчого шляху сприяли знані наставники — Іван Кікис, Василь Мандзій та Орест Слободян.

Ідея написати пісню про рідне місто народилася влітку 2025 року. Повертаючись додому, Назар надихнувся красою Чорткова та його жителями, після чого створив вірш, а згодом і музику. Композиція стала його першою авторською роботою.

Остаточний варіант твору був записаний на ноти 27 вересня 2025 року.

У міській раді закликають мешканців прослухати композицію та висловити свою думку щодо того, чи може пісня «Мій Чортків» стати офіційним гімном міста.