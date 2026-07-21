Михайло Головко залишиться в СІЗО до жовтня: рішення Вищого антикорупційного суду

Колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого засудили до дев’яти років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди та незаконне зберігання боєприпасів, тимчасово залишатиметься у слідчому ізоляторі.

Відповідне рішення 15 липня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Як зазначається в судовому рішенні, клопотання захисника було задоволено, а засудженого тимчасово залишено в державній установі «Київський слідчий ізолятор» до завершення строку подання касаційної скарги — до 8 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше ВАКС визнав Михайла Головка винним та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила вирок без змін та взяла ексчиновника під варту.

За даними слідства, Михайло Головко, а також перший заступник голови Тернопільської обласної ради та заступник начальника Тернопільської ОВА вимагали від місцевого підприємця і волонтера понад 2,4 млн гривень за підписання актів виконаних робіт та погашення заборгованості за вже виконані роботи.

Правоохоронці затримали посадовців під час отримання частини обумовленої суми — понад 600 тисяч гривень.