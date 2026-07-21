У Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси №6, №7, №8, №9 та №10

У Тернополі через пошкодження контактної мережі змінили рух тролейбусів

У Тернополі тимчасово призупинили рух тролейбусів на вулиці Збаразькій через пошкодження контактної мережі.

Як повідомили у міській раді, до завершення аварійно-відновлювальних робіт не курсують через цю ділянку тролейбусні маршрути:

№6;

№7;

№8;

№9;

№10.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією пошкодження та відновленням роботи контактної мережі.

Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.

Про відновлення руху тролейбусів та повернення маршрутів до звичного графіка обіцяють повідомити додатково.