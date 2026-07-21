Кишенькові злодії знову активізувалися у Тернополі

У Тернополі поліцейські розслідують крадіжку грошей у місцевої жительки, яка сталася на одному з ринків обласного центру.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася потерпіла та повідомила, що під час покупок невідома особа викрала її заощадження.

За словами жінки, вона купувала фрукти та розраховувалася за товар. У момент, коли відкрила сумку, зловмисник непомітно витягнув косметичку, в якій знаходилося 9 400 гривень.

За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські аналізують записи з камер відеоспостереження та встановлюють особу, причетну до злочину.

У поліції нагадують громадянам бути особливо уважними у місцях масового скупчення людей — на ринках, у магазинах, громадському транспорті та під час масових заходів.

Правоохоронці радять:

не залишати сумки та гаманці без нагляду;

тримати цінні речі у полі зору;

стежити, щоб сумки були закритими;

не носити із собою великі суми готівки без потреби.

Якщо ви стали жертвою крадіжки, необхідно негайно повідомити про це на спецлінію 102.