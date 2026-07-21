У Чорткові художниця Василина Буряник представила мистецтво як інструмент культурного спротиву

У Чорткові відбулася творча зустріч (Artist Talk) української концептуальної художниці та мисткині текстилю Василини Буряник. Захід пройшов у просторі «Гараж» Публічної бібліотеки Чортківської міської ради в межах міжнародного проєкту «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні».

Під час зустрічі мисткиня розповіла про власний творчий шлях, участь у міжнародних виставках та резиденціях, а також презентувала роботи, присвячені війні, екології, людській відповідальності та протидії російській культурній експансії.

Особливістю творчості Василини Буряник є використання поліестерових і нейлонових тканин. За словами художниці, вибір поліестеру має не лише художнє, а й політичне значення, адже цей матеріал виготовляють із нафти — ресурсу, який часто стає джерелом фінансування воєнних конфліктів.

Серед представлених проєктів:

«Оплачено в кредит» (2025) — інсталяція, що нагадує про військові конфлікти, розв’язані росією;

(2025) — інсталяція, що нагадує про військові конфлікти, розв’язані росією; «Мої костюми» (2024) — автобіографічна робота про психологічний тягар війни для українців;

(2024) — автобіографічна робота про психологічний тягар війни для українців; «Nude» (2020) — мистецька алегорія взаємозв’язку людського тіла та природи;

(2020) — мистецька алегорія взаємозв’язку людського тіла та природи; «Сльози, що твердіють, і кров, що не згортається» та «Територія утворення ран» — кінетичні інсталяції про травми, спричинені війною.

Під час зустрічі художниця також наголосила на важливості культурної дипломатії та формування окремої української мистецької ідентичності у світі. Василина Буряник принципово відмовляється від участі у виставках, де представлені російські автори, вважаючи це важливим елементом культурного спротиву.

Нині мисткиня працює на Тернопільщині над новим проєктом «Сучасні ландшафти», який досліджує трансформацію суспільства та моральні виклики глобальних криз через серію текстильних панно.