Благодійний аукціон і концерт у Тернополі на допомогу воїну Андрію Петріву

15 лютого в Тернополі відбудеться благодійний концерт Степана Критишина, який організовує Благодійний фонд “Покрова” для збору коштів на лікування воїна Андрія Петріва, позивний «Серпень». Андрій отримав складні поранення в червні 2025 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку. Внаслідок удару дрону він втратив праве око і переніс кілька операцій. Наразі Андрій проходить реабілітацію в Заліщицькому Обласному Госпіталі та готується до протезування ока та реконструкції виличних кісток.

Захід відбудеться 15 лютого о 16:00 в Українському домі “Перемога”. Вхід — за донат для лікування Андрія Петріва. Крім концерту, відбудеться благодійний аукціон, де можна підтримати не лише Андрія, але й українську культуру та мистецтво.

Запрошуємо всіх долучитись до важливої ініціативи та допомогти воїну на шляху до відновлення.