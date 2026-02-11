Виманювала кошти за працевлаштування за кордоном: поліцейські викрили жительку Кременецького району у шахрайстві

Незаконні дії фігурантки припинили співробітники Кременецького районного відділу поліції. Їй оголошено підозру.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана, 21-річна жителька одного із сіл Кременецького району, розміщувала в інтернеті оголошення про працевлаштування в одній із країн Європейського Союзу. За свої «послуги» вона просила передоплату – 200-300 євро. Запевняла, що ці кошти підуть нібито на оформлення документів, страхування та бронювання вакансії. З «клієнтами» фігурантка спілкувалася через месенджери. Після отримання авансу тривалий час «годувала» потерпілих різними обіцянками, а згодом переставала відповідати на дзвінки та повідомлення.

Поліцейські встановили, що від шахрайських дій жительки Кременецького району постраждали семеро жінок.

Поліцейські оголосили фігурантці підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає: штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 200 до 240 годин, виправні роботи на строк до двох років, пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеження волі на той самий строк.



Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час пошуку роботи за кордоном: перевіряти інформацію про роботодавця та не переказувати кошти незнайомим особам. Якщо ви стали жертвою шахрайства, не зволікайте та негайно звертайтеся до поліції.







