У Тернополі жінка, позбавлена прав на 10 років, знову керувала авто під наркотиками

Учора на вулиці Соломії Крушельницької в Тернополі патрульні зупинили автомобіль Hyundai, за кермом якого перебувала жінка з ознаками наркотичного сп’яніння. Від проходження медичного огляду в закладі вона відмовилась.

Це вже не перший випадок для цієї водійки: протягом року вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування в стані сп’яніння і була позбавлена права керування на 10 років. Однак жінка не виконала рішення суду щодо позбавлення прав, що також тягне за собою кримінальну відповідальність.

За порушення на неї були складені адміністративні матеріали за:

ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне керування особою, позбавленою права керування),

ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка двічі притягувалась до відповідальності).