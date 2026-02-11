У Тернополі призупиняють роботу пунктів обігріву «Тепле місто»

У зв’язку з підвищенням середньодобової температури та низькою відвідуваністю, з 12 лютого в Тернополі призупиняють роботу стаціонарних пунктів обігріву «Тепле місто». Пункти залишатимуться в готовності для швидкого розгортання у разі виникнення надзвичайних ситуацій, про що буде повідомлено мешканців громади завчасно.

Пункти незламності, що функціонують цілодобово на базі ГУ ДСНС в Тернопільській області, продовжують свою роботу. Крім того, більше 40 закладів громадського харчування в місті приєдналися до мережі Пунктів незламності і продовжують надавати допомогу тернополянам при необхідності.

Пам’ятайте про наявні варіанти підтримки та будьте в курсі змін в умовах надзвичайних ситуацій.