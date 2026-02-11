08:47 | 13.02.2026
У січні товарообіг на Тернопільщині склав 121 млн доларів США

Зростання товарообігу є одним із ключових індикаторів економічної активності регіону та ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

У січні 2026 року за сприяння Тернопільської митниці загальний товарообіг нашого регіону зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 121 млн долара США.

Позитивна тенденція забезпечена, зокрема, зростанням імпорту: в область ввезено товарів на суму 63 млн доларів США — це на 16% більше, ніж торік. Експорт товарів склав 58 млн доларів США.

Загальна кількість оформлених вантажів сягнула 66 тис. тонн, з яких:

  • у режимі експорту — 44 тис. тонн;
  • у режимі імпорту — 22 тис. тонн.

 

Зовнішньоекономічні операції здійснювалися з 65 країнами світу.

Лідером серед країн, з яких надходив імпорт, залишається Китай — його частка становила 23% від загального обсягу імпорту. Серед інших вагомих партнерів:

  • Польща (22%);
  • Литва (8%);
  • Німеччина (5%);
  • Нідерланди (4%).

 

У структурі експорту найбільшу частку зайняла Польща — 38% від загального обсягу. Серед інших ключових партнерів:

  • Туреччина (5%);
  • Литва (5%); 
  • Німеччина (4%); 
  • Румунія (4%).

Основними імпортними товарами стали легкові автомобілі, морожена риба, засоби захисту рослин та трактори.

Серед найбільш популярних експортних позицій — електричні світильники, декоративні алюмінієві оболонки для пляшок, яблучний сік та ріпакова олія.

