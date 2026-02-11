У січні товарообіг на Тернопільщині склав 121 млн доларів США
Зростання товарообігу є одним із ключових індикаторів економічної активності регіону та ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
У січні 2026 року за сприяння Тернопільської митниці загальний товарообіг нашого регіону зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 121 млн долара США.
Позитивна тенденція забезпечена, зокрема, зростанням імпорту: в область ввезено товарів на суму 63 млн доларів США — це на 16% більше, ніж торік. Експорт товарів склав 58 млн доларів США.
Загальна кількість оформлених вантажів сягнула 66 тис. тонн, з яких:
- у режимі експорту — 44 тис. тонн;
- у режимі імпорту — 22 тис. тонн.
Зовнішньоекономічні операції здійснювалися з 65 країнами світу.
Лідером серед країн, з яких надходив імпорт, залишається Китай — його частка становила 23% від загального обсягу імпорту. Серед інших вагомих партнерів:
- Польща (22%);
- Литва (8%);
- Німеччина (5%);
- Нідерланди (4%).
У структурі експорту найбільшу частку зайняла Польща — 38% від загального обсягу. Серед інших ключових партнерів:
- Туреччина (5%);
- Литва (5%);
- Німеччина (4%);
- Румунія (4%).
Основними імпортними товарами стали легкові автомобілі, морожена риба, засоби захисту рослин та трактори.
Серед найбільш популярних експортних позицій — електричні світильники, декоративні алюмінієві оболонки для пляшок, яблучний сік та ріпакова олія.