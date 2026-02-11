“Кинджали”, які летіли на Львів, збили: у місті триває ліквідація наслідків атаки

Вдень, 11 лютого, російська армія вдарила двома аеробалістичними ракетами “Кинджал” по місту Львів. Сили ППО повідомили, що усі цілі було збито, пише газета “Експрес”.

Вибух у Львові: на вулицях міста знаходять залишки “Кинджалу”

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 14:39. У Повітряних силах України повідомляли про зліт російського МіГ-31К — носія аеробалістичних ракет “Кинджал”. Згодом стало відомо, що у повітрі перебуває не один винищувач, а три. Вже о 14:49 у Львові пролунали звуки вибухів.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що військові знешкодили ракети.

“Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!” — написав чиновник у соцмережі.

Невдовзі стало відомо, що уламки однієї з російських ракет виявили на вулиці Замарстинівській. Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич.

“На пл. 700-річчя Львова (між вул. Замарстинівською та просп. В. Чорновола) правоохоронці тимчасово обмежили проїзд через роботи з ліквідації наслідків нещодавнього обстрілу.

Водії приватного транспорту просять оминати цю ділянку. Громадський транспорт курсує у звичному режимі”, — повідомив Зінкевич у Telegram.