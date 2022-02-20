Беспроводные и проводные наушники: преимущества видов

Слушать музыку через наушники предпочитают многие меломаны. Но даже обычные пользователи не против насладиться приятным звуком, к тому же можно общаться по телефону не через динамик смартфона, а используя наушники. Сегодня предлагается большой выбор беспроводных моделей, но и устройства с кабелем не уходят на задний план. Что нужно знать о наушниках? Ответим на самые актуальные вопросы.

Почему наушники стоят дорого?

Зачастую покупатели удивляются, почему же наушники стоят так дорого? Многие считают, что они просто переплачивают за бренд. Отчасти это так, но если рассмотреть модели более детально, то разница в цене не удивит. На ценообразование влияет в первую очередь качество материалов, которые используются при разработке этих моделей:

Провод. Имеет значение не только его длина, но и качество того металла, который лежит внутри. Степень очистки материала снижает сопротивление звука, а экранирование провода препятствует искажению. Вот так простой провод может оказать влияние на стоимость наушников. И это далеко не все особенности аудиокабеля.

Магнит. Для улучшения мощности звучания необходимо создать магнитное поле. В качественных наушниках устанавливается неодимовый магнит, и он более дорогой. В дешевых моделях производители ставят ферритовый тип, который стоит дешевле.

Мембрана. Долгие годы экспериментов продемонстрировали, что именно от этого элемента зависят многочисленные характеристики звука. В дешевых наушниках мембрана изготовлена из полимерной пленки, которая имеет невысокую стоимость. Соответственно звук на выходе потребители получают искаженный. Титановая мембрана более дорогая и встречается в наушниках высокого качества. Средний вариант – это целлюлоза.

Амбушюры. Этот элемент также окажет влияние на уровень звука и на стоимость наушников. Амбушюры обеспечивают лучший процент шумоизоляции, и конечно же комфорт при их эксплуатации.

Передача сигнала. В проводных моделях тип передачи очевиден, кабель является прямым посредником. А вот в беспроводных моделях предлагаются варианты блютуз соединения или с помощью радиосигнала. Второй вариант будет стоить дороже, но он гарантирует самый лучший звук.

Диапазон цены на наушники действительно очень большой. Поэтому при выборе гаджета нужно уделить внимание изучению этих особенностей и всех технических характеристик, что в процессе позволит понять, стоит ли вкладывать в наушники и за какое качество Вы готовы платить. Но помните, что модели со сниженной ценой быстрее выходят из строя.