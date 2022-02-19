Тернопільська облрада підтримала ініціативу Івана Чайківського щодо зниження цін на продукти харчування

На позачерговій сесії Тернопільської обласної ради, серед іншого, говорили і про продовольчу безпеку держави. Депутати звернулися до керівництва країни з закликом підтримати ініціативу народного депутата від Тернопільщини Івана Чайківського щодо тимчасового запровадження 0% ставки ПДВ на продукти харчування.





“Це дасть змогу знизити ціни на продукти харчування в наших магазинах і підтримати українського товаровиробника. Це означає, що будуть нові робочі місця, збільшаться зарплати, надходитимуть податки в бюджет і буде підтримка нашої армії”,— Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.



“Це питання важливе, адже з нагнітанням інформаційної істерії, дуже зросли ціни. Тому необхідно підтримати наших громадян. Саме нульове ПДВ буде впливати на зниження цін, особливо на соціально-значимі продукти”, —Олег Боберський, уповноважений представник депутатської фракції «За майбутнє» у Тернопільській обласній раді.



Нагадаємо, законопроєкт 7023 ініційований депутатською групою «Партія «За майбутнє» уже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо парламентарі його підтримають, то нульове ПДВ на продукти харчування діятиме в нашій країні до 1 січня 2023 року.