Куртки для детей

Осень и зима – времена года, когда детям нужно спасаться от холодов в теплых куртках. В то же время, такая одежда не должна мешать ребенку заниматься своими повседневными делами – бегать, прыгать и играть в игры. В куртке должно быть тепло, но тело нужно защищать и от запаривания. Именно такую доступную и качественную одежду можно заказать на сайте antoshka.ua.

Модели на любой вкус

Вот основные вариации детских курток, которые родители подбирают, учитывая возраст ребенка, сезон, а также модели:

Бомбер. Куртка короткого пошива, имеющая молнии, или пуговицы, воротник-стойку, резинку внизу изделия и рукава. Особой моды и стиля изделию додают нашивки. Косуха. Куртка короткого образца, имеющая зауженную талию, а также молнию наискосок. В детских моделях присутствуют также яркие кнопки, карманы, а также декоративные вставки. Парка. Куртка длинного пошива, имеющая капюшон. Хорошо защищает от холода. Имеет как осенние модели (флис), так и зимние (синтепон, или же холлофайбер). Ветровка. Наиболее популярная из всех моделей детских курток. Подходит как для теплой, но сырой погоды, так и для более прохладной. Мембранная куртка. Отличается легкостью и яркостью. В то же время обеспечивает защиту от ветра, холода, а также снега и дождя. А еще такая модель выводит влагу наружу, не пропуская ее, что позволяет активным детишкам продолжать бегать, какой бы холодной и сырой не была погода.

Удобно и тепло!

Не имеет значения, мальчику, или девочке выбирают куртку. Намного важнее, чтобы ребенок чувствовал, что ему удобно, тепло, мог играть на улице, легко при этом двигаясь.

Детская курточка для девочки должна отличаться красотой и стильностью. Вместе с тем, декоративные элементы, или же изыски дизайнера можно упустить. Яркая укороченная модель хорошо подойдет для теплых осенних и весенних месяцев. А вот зимой незаменимой для ребенка станет длинная куртка, ведь она защитит от продувания. Если девочка очень активная, ей подойдет спортивная куртка из таких материалов, как флис, или же плащевка. Что касается цветовой гаммы, то девочки предпочитают нежные и романтические куртки, украшенные бабочками и цветами.

Курки на мальчишек куртки зимних моделей редко бывают яркими, но их отличительной чертой являются декор, форма и крой. Среди популярных моделей – классическая модель до середины бедра, спортивная укороченная куртка, имеющая капюшон, парка и другие.