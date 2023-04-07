Прокуратура повернула громаді на Тернопільщині землі вартістю понад 355 млн грн

За позовом Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області розірвано договір оренди та повернуто територіальній громаді дві земельні ділянки вартістю понад 355 млн грн.

Прокурори встановили, що впродовж тривалого часу господарське товариство ухилялося від виконання зобов’язання за договором. Орендар систематично не сплачував кошти за користування землями у с. Залісся Чортківського району, які взяв під будівництво сонячної електростанції.

Ділянки загальною площею 18 га належать до земель для розміщення та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергозберігаючих підприємств.

Наразі судове рішення виконано.