На Тернопільщині третій день підряд під колеса автомобілів потрапляють нетверезі пішоходи

Якісь дивні речі стаються на автодорогах нашої області вже третій день поспіль: під колесами автомобілів опиняються пішоходи в стані алкогольного сп’яніння. Спершу, 9 грудня, вантажівка збила чоловіка, наступного дня ситуація помінялась кардинально – мікроавтомобіль та жінка. Вчора не розминулись електромобіль та жінка. Незмінне лише одне – всі потерпілі пішоходи були нетверезими.

Що стосується аварії, що сталась 11 грудня в м. Тернопіль по вул. Оболоня, то тут, близько 10.30 годин водій автомобіля «Nissan Leaf» скоїв наїзд на жінку-пішохода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річну потерпілу з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійно-рвана рана лівої брови, алкогольне сп’яніння» госпіталізовано в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.