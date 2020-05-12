Обзор и преимущества игрового автомата Dead or Alive 2
Тем, кто ищет в онлайн казино слоты с максимально частыми и высокими выплатами, рекомендуем обратить внимание на игровые автоматы Dead or Alive 2. Это вторая часть мега-успешного аппарата DOA, ставшая доступной в прошлом году. Тематика прежняя – вестерн и Дикий запад.
На какие выплаты можно рассчитывать?
По заявлениям разработчиков (студия NetEnt), процент отдачи составляет 96,8%. Аналогичный был в первой версии автомата Живым или Мертвым, вышедшей еще в 2009 году. К примеру, популярейшие Пирамида игровые автоматы достигают только 96.5%.
Для справки: RTP или процент отдачи игровых аппаратов – сумма финансовых средств, которую игроки должны получать за каждые сто кредитов. Устанавливается производителями софта, и не может быть изменена («подкручена», снижена) представителями казино.
Видеослот DOA 2 отличается высокой волатильностью. Т.е. крупные выплаты будут не столь частыми, как у автоматов со средней или низкой волатильностью. Однако их размер сможет приятно удивить счастливчиков. Порекомендовать развлечение можно, прежде всего, тем, кто мечтает сорвать большой куш.
Ставки можно делать:
- На реальные деньги;
- На фишки-пустышки (в демо-режиме).
В последнем случае советуем не забывать, что величина максимального выигрыша в Живым или Мертвым 2 – свыше Х111000. Одна из ключевых причин популярности автомата состоит как раз в том, что этот показатель – один из наиболее значимых множителей.
Общая информация о DOA 2
Основные параметры второй части слота Dead or Alive:
- 9 линий на 5 барабанах;
- Минимальная ставка – 0,9;
- Максимальная ставка – 90;
- Число монет на одну линию – 1-2.
Ставки делаются на каждый спин. Для составления выигрышной комбинации, картинки должны идти по линиям слева-направо.
В сравнении с первой версией аппарата, в это части существенно лучшая графика (реалистичные персонажи, кажущиеся живыми). А также несколько новых героев и более качественные звуковые эффекты.
Бонусные возможности
В слоте Живым или Мертвым 2 нет возможности удвоения выигрышных комбинаций. Другая важная информация о бонусах:
- Дикий символ – есть;
- Скаттер – есть;
- Три режима фри-спинов;
- Прогрессивный джек-пот – отсутствует.
Положительный момент: в DOA 2 имеется два новых бонус-тура, в каждом из которых можно получать грандиозные выигрыши.
Символы слота Dead or Alive 2
На пяти барабанах с 9 линиями будут крутиться стандартные номиналы карт от 10 до туза. При их выпадении, сумма выигрышей окажется лишь минимальной. Значки не стекированы.
Более дорогие картинки – шерифский значок с револьвером, ковбойская шляпа, ковбойские сапоги, Виски. Помимо иконок в стиле вестерна, ожидать следует Скаттеров. Изображение револьверов и черепа способно принести самостоятельные выплаты. И диких символов, заменяющих собой обычные картинки при необходимости составления призовой комбинации. Дикая иконка в слоте – изображение смертельно опасных бандитов.
О бонус-турах с фриспинами
Три бонусных раунда Dead or Alive 2 имеют следующие особенности:
- Train Heist. Множитель повышается на один, и начисляется дополнительный фри-спин, если дикий символ оказывается на любом месте барабанов. Если множитель составляет Х16, выдается 5 дополнительных фри-спинов.
- High Noon Saloon. Дикие символы перевоплощаются в дикие множители. Это максимальная версия бонус-туров.
- Old Saloon. Сумма выигрышей умножается вдвое. 5 дополнительных фри-спинов активируются, если на каждом из барабанов появляются несколько или один дикий символ.
Если вам нравятся слоты с высоким уровнем волатильности, великолепная современная графика или тематика Дикого запада, это развлечение – рекомендуемый вариант.