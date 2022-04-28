Устройство и предназначение бензореза

Бензорез можно назвать универсальным устройством, поскольку его применяют для резки железобетона, камня и кирпича. Используют агрегаты, ассортимент которых представлен по ссылке https://www.motoblok.biz/ru/catalog/11257/benzorezy.html, в строительстве, при ремонтно-монтажных работах, установке бордюров и других ограждений.

Что такое бензорез

Инструмент состоит из корпуса и пильного диска. Последний может иметь алмазное напыление, благодаря чему строители выполняют резку разных твердых материалов. Среди них – железобетон, кирпич, асфальт. Это выгодно отличает бензорез от циркулярной пилы, предназначенной для работы с деревом, ДСП, фанерой.

В агрегатах стоит бензиновый привод, что позволяет применять инструмент там, где нет доступа к электричеству.

В комплектацию входят специальные ремни, необходимые для распределения рабочей нагрузки.

Виды инструмента

Бензорезы отличаются по типу резки. Бывает инструмент для сухой резки и для мокрой. В моделях, которые предназначены для мокрой резки присутствует кожух, в котором находится смазывающая жидкость с эффектом охлаждения. Бензорезы для сухой резки обычно запускаются на непродолжительное время, чтобы не было поломки и перегрева инструмента. После каждого захода нужно делать паузы, чтобы инструмент остыл.

Особенности выбора

Покупка такого агрегата, как бензорез, требует серьезного подхода. Покупатель должен учитывать, в первую очередь, материал, с которым предстоит работать. Если у оборудования мощность от 3 до 5 лошадиных сил, то можно резать сталь, бетон и камень.

Для работы с асфальтом, кирпичом и железобетоном стоит выбирать более мощные инструменты, у которых мощность начинается от 5 лошадиных сил.

Далее, внимание нужно обратить на наличие или отсутствие смены положения защитного кожуха, который необходим при работе, проходящей вплотную к объекту.

Другие параметры и опции:

Использование водяного охлаждения, которое уменьшает образование пыли в воздухе. Одновременно с этим возрастает эффективность работы алмазного диска.

Возможность установки бензореза на тележку, что дает работнику делать ровный срез на одинаковой глубине. Иногда к таким моделям можно прикрепить еще и бак для резки с водяным охлаждением.

Тип подключения и управления. Если планируются работы за городом, то надо выбирать бензиновые модели, а для резки в пределах населенного пункта подойдут электрические бензорезы.

При работе с инструментом необходимо придерживаться правил безопасности и строго соблюдать правила эксплуатации.