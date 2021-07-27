Повернувся з заробітків і купив каблучку коханій: на Тернопільщині загадково зник 22-річний хлопець

Дівчина хлопця заявила, що їй нічого про нього не відомо та попросила її не турбувати.

У Тернопільській області розшукують 22-річного Олександра Каленика, який загадково зник 9 червня.

Про це повідомляє fainemisto.tv.

Як розповіла мати хлопця Світлана Михальчук, Олександр в квітні повернувся із заробітків з Польщі, він побув вдома лише 20 хвилин і сказав, що їде до дівчини в Луцьк.

“Почав говорити про те, що хоче піти на схід. Та згодом поїхав на заробітки, і так він був то у Польщі, то тут. А в квітні повернувся з-за кордону, пробув в хаті 20 хвилин, привіз солодощі. Помився, показав каблучку і сказав, що їде до дівчини. І пішов. Час від часу телефонував”, – розповіла Світлана Михальчук.

Також жінка підозрює, що її син може бути в зоні ООС.

Востаннє із хлопцем спілкувалась його хрещена Галина Черняк 9 червня, він сказав, що в нього все добре. Після чого зв’язок із ним зник.

Дівчина, до якої повинен був їхати Олександр, сказала, що нічого не знає про його долю та попросила її не турбувати, оскільки в неї є діти та хлопець. Знайомі Олександра також розповіли, що їм про нього нічого не відомо.

Мати Олександра Світлана Михальчук також зазначила, що вона думала, що її син повернувся в Польщу на роботу, через що не одразу звернулась до поліції. Проте батько Олександра, який живе в Польщі, зателефонував та повідомив, що сина немає.

В коментарі ТСН.ua хрещена мати Олександра Каленика Галина Черняк зазначила, що станом на 26 липня про те, де перебуває її похресник і досі невідомо. Також жінка уточнила, що його розшукують правоохоронці.