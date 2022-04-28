Тернополян просять підтримати перейменування вулиці Золотогірської на вулицю Батьківського

У бою за Україну 6 березня 2022 року загинув воїн Петро Батьківський, уродженець мікрорайону Кутківці міста Тернополя. Петро пишався своєю землею, пам’ятав своє коріння, любив Кутківці. Вже перебуваючи на передовій у діалогах з братом Петро неодноразового згадував про громаду, просив згуртуватися, задля допомоги воїнам та захисту власних домівок, закликав “бути гідними громадянами України”.

У день, коли почалась війна Петро написав: “Якщо щось станеться зі мною, то перейменуйте вулицю Золотогірську на вулицю Батьківського”.

У Тернополі створено ініціативу щодо перейменування вулиць за підтримки ТМР, Сергія Надала. До 1 травня 2022 року можна залишити свою пропозицію за наступним посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScocFoYHBnmR2BsYXqp97U79SrvIB1kUgG4hPxEBHvZw-fgmw/viewform