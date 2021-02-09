До кінця опалювального сезону у Тернополі не зростатимуть тарифи на тепло і гарячу воду

Це Кабінет Міністрів офіційно закріпив у Меморандумі з місцевою владою.

Меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства отримають передбачені відстрочки оплати за природний газ та компенсацію різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло. Натомість тарифи для населення залишаться незмінними.

«Вважаю це правильною позицією, яка показує, що пріоритет влади – і центральної, і місцевої – добробут українців. Дуже важливо, що досягнуто цього компромісу, незалежно від політичних поглядів та партійної приналежності, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

« Річ у тому, що Тернопільська міська рада лише розробляє тариф, а затверджує їх НКРЕ. Останнім часом склалася ситуація, що Нацкомісія не погоджувала нові тарифи, тому у комунальних підприємств накопичувалися борги. Це питання порушувалося Асоціацією міст і зараз воно врегульоване. Буде створено робочу групу, яка напрацює шляхи компенсації цих витрат підприємствам», – зазначив секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак.

«Нафтогаз України» розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.





