«УДАР» став на шлях зміцнення та зростання, – Артур Палатний

«УДАР» гідно проходить новий етап зміцнення та зростання команди. Про це на з’їзді заявив голова виконавчого комітету партії Артур Палатний.

«Вже сьогодні ми готові діяти як потужна всеукраїнська сила, пропонувати рішення та брати на себе відповідальність. Своєю роботою ми доведемо, що «УДАР» гідний стати головною командою України»,– сказав він.

За його словами, в основу партії «УДАР» входять народні та місцеві депутати, міські голови та лідери самоврядування, експерти, підприємці, ветерани та волонтери.

«Активна розбудова регіональних команд по всій Україні ще продовжується, і ми запрошуємо всіх патріотичних, професійних, порядних українців приєднуватись. Небайдужі громадяни можуть також брати участь у роботі партії завдяки проекту «Українська команда УДАРу», навіть формально не вступаючи в партію. Фактично це платформа, на якій кожен українець може долучитись», – зазначив Артур Палатний.

Як наголосив Палатний, партія вже підготувала план дій виходу країни із кризи: «Економічний план дій: Захист. Безпека. Розвиток».

«З сильним лідером, з сильною командою, з потужною програмою перетворень, «УДАР» готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в країні», – сказав Артур Палатний.

Участь у з’їзді взяли й УДАРівці Тернопільщини. Голова Тернопільської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк зазначив, що на Тернопільщині політсила активно розбудовує партійні осередки.

– До команди «УДАРу Віталія Кличка» на Тернопільщині увійшли працьовиті, чесні та досвідчені люди, які готові брати на себе відповідальність. Ми розбудовуємо партійну мережу не під вибори, а для того, щоб творити позитивні зміни на Тернопільщині й в Україні вже зараз. Ми добре розуміємо, які виклики стоять перед Україною на всеукраїнському та місцевому рівнях, тож готові не просто обіцяти, а працювати і перемагати! – наголосив Микола Люшняк.