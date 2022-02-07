910 нових випадки COVID-19 та 7 смертей зафіксовано на Тернопільщині за 6 лютого
910 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 06 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7:
1 – жінка 77 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 79 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 77 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 65 р., Чортківський район;
5 – чоловік 78 р., Тернопільський район;
6 – жінка 47 р., Тернопільський район;
7 – жінка 87 р., Тернопільський район.
одужало – 256 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1 392
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 134 904 особи;
одужало – 110 240 осіб;
летальних випадків – 2 275 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 15 319 (12 716 одужало, 301 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 837 (2 127 одужало, 65 летальних).
– Тернопільський район – 79 225 (65 999 одужало, 1 297 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 33 931 (28 850 одужало, 565 летальних).
– Чортківський район – 40 360 (31 525 одужало, 674 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 5 855 (4 008 одужало, 54 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (117 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 12
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 7
• Вишнівецька селищна ОТГ – 13
• Кременецька міська ОТГ – 13
• Лановецька міська ОТГ – 41
• Лопушненська сільська ОТГ – 4
• Почаївська міська ОТГ – 7
• Шумська міська ОТГ – 20
Тернопільський район (493 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 10
• Білецька сільська ОТГ – 5
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 78
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 1
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 77
• Зборівська міська ОТГ – 19
• Золотниківська сільська ОТГ – 5
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 0
• Козлівська селищна ОТГ – 34
• Купчинецька сільська ОТГ – 9
• Микулинецька селищна ОТГ – 14
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 3
• Підволочиська селищна ОТГ – 7
• Підгаєцька міська ОТГ – 11
• Підгороднянська сільська ОТГ – 6
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 6
• Скориківська сільська ОТГ – 18
• Теребовлянська міська ОТГ – 44
• Тернопільська міська ОТГ – 138
Чортківський район (300 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 20
• Бучацька міська ОТГ – 12
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 14
• Заводська селищна ОТГ – 9
• Заліщицька міська ОТГ – 8
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 11
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 6
• Колиндянська сільська ОТГ – 4
• Копичинецька міська ОТГ – 29
• Коропецька селищна ОТГ – 14
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4
• Монастириська міська ОТГ – 7
• Нагірянська сільська ОТГ – 8
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 14
• Товстенська селищна ОТГ – 8
• Трибухівська сільська ОТГ – 5
• Хоростківська міська ОТГ – 3
• Чортківська міська ОТГ – 119