Скромна неоготика костелу в селі Постолівці на Тернопільщині (фото)

Тут годі шукати архітектурних надмірностей, і, напевне, це не місце, котре захоплює, інспірує та не відпускає. Все ж не варто оминати в мандрах Постолівку Гусятинського району.

Цей невеликий неоготичний костел, точного датування якого ніде знайти не вдалось, лише розмито — кінець позаминулого-початок минулого століття, названий на честь святих Петра й Павла. Не зважаючи на те, що в радянські часи костел пристосували до господарських потреб, збереглись оригінальні двері. Але найприкметніше, що вціліли фігури святих Петра й Павла обіруч входу. А це добряча рідкість. З інших прикметностей — обеліски на кутах і вхідний портал. Всередині — дах і сигнатурка, що завалились та багато зелені.

Анна Золотнюк.

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