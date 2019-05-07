«Є надія на позитивні зміни», – Петро Ландяк про нового президента

Нещодавно ЦВК оголосила остаточні результати виборів президента України. Переможцем став Володимир Зеленський, який у другому турі отримав 13,5 млн голосів виборців, або 73,22%. Невдовзі має відбутися інавгурація нового Глави держави.

Відтак, видання «За Збручем» звернулося до відомих тернопільських політиків із проханням прокоментувати, чого вони очікують від нового президента.

Надію на позитивні зміни висловив голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція», депутат міської ради Петро ЛАНДЯК.

– В мене є надія на позитивні зміни при президентові Зеленському. Бо дії попередньої влади, вважаю, в більшій мірі були негативними. Мені і тепер боляче дивитися і сприймати поділ України на 25 і 73, що робить команда поки що діючого президента. І це певна технологія Петра Порошенка. Його команда методом поділу українців, методом певних маніпуляцій прагне зафіксувати електорат на позначці 25% для наступних виборів до Верховної ради України. Але цей відсоток для нього є немислимим, – зазначив Петро Дмитрович.

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