Хвилина мовчання на честь Зіновія ФЛЕКЕЯ

Зіновій повернувся з Італії, щоб стати на захист України. Спочатку він відстоював її свободу на Майдані, де отримав поранення та контузію. Після лікування знову поїхав за кордон, але серце кликало додому – він не міг залишатися осторонь, коли Батьківщина потребувала захисту.

У серпні 2014-го добровольцем прийшов до військкомату і став бійцем 6-го батальйону територіальної оборони “Збруч”. Побратими згадують його як надійного друга і вірного товариша.

“Зіновій був дійсно вірним сином своєї землі”, – з болем згадує брат Павло.

3 жовтня 2014 року 44-річний воїн загинув від вибуху гранати в селі Каїрка на Херсонщині, де його підрозділ охороняв кордон з окупованим Кримом. Похований на Алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі в Тернополі.

За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У скорботі залишились батьки та брат.