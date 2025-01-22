Технічний збій чи пастка? Поліцейські застерігають від телефонних шахраїв

400 000 гривень втратила жителька Тернопільського району після спілкування з невідомим. Жінка надала зловмиснику доступ до свого електронного гаманця. За фактом шахрайства слідчі поліції розпочали розслідування.

До Тернопільського районного управління звернулася 55-річна мешканка Великогаївської громади. Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий, який представився працівником фінансової установи та повідомив про нібито технічний збій у системі. Співрозмовник запевнив, що для уникнення проблем із картковим рахунком необхідно терміново змінити пароль для доступу до банківських послуг.

Довіряючи незнайомцю, заявниця виконала всі вказівки, зокрема продиктувала код підтвердження, який надійшов їй на телефон. В результаті потерпіла втратила всі заощадження – 400 000 гривень.

Правоохоронці закликають жителів області бути обережними та уважними до подібних дзвінків. Ні в якому разі не надавайте персональну інформацію, паролі чи коди підтвердження стороннім особам, навіть якщо вони представляються співробітниками банку чи інших організацій. Пам’ятайте, справжні працівники фінансових установ ніколи не просять клієнтів передавати конфіденційну інформацію через телефон.

Слідчі поліції проводять розслідування відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.