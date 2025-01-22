Минає 52 роки з того часу, як в ніч з 21 на 22 січня молоді хлопці підпільної патріотичної організації «Росохацька група», яка ставила на меті боротьбу за незалежність України, розвісили у м. Чорткові чотири синьо-жовті прапори та розклеїли антирадянські листівки із протестом проти політичних репресій і закликом: «Свободу українським патріотам!». Зробили це на честь 54-ї річниці Соборності України та до 55-ї річниці проголошення IV Універсалу Центральної Ради.

До цього, як виявилося згодом, хлопці готувалися близько року. Для прикладу, багато зусиль пішло на те, щоб знайти матеріали: по синій шматок полотна – їздили в Львів, а жовту тканину купили в Чорткові.

Сторожі кінотеатру, над яким вивісили тоді один із прапорів, на запитання співробітників КДБ, звідки взявся прапор, відповіла: “Не знаємо. Прийшли увечері – ваш прапор, а рано уже – наш прапор”.

Відтак, члени групи активно збирали зброю, вчилися користуватися нею. Але почалися арешти. Степана Сапеляка заарештували першим – 19 лютого 1973 року. Після чого інших членів Росохацької групи засудили до позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Вагомим є те, що Володимир Мармус (один із членів Росохацької групи) тоді ще написав текст присяги, яка починалася словами: “Перед образом Святої Богородиці, перед лицем своїх товаришів урочисто присягаюся вірно служити Україні, боротися за її незалежність…” А закінчувалася так: “Якщо я зраджу, то хай рука друга зітре мене з лиця землі”. Присягу склали дев’ятеро хлопців: Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів, Петро Винничук, Володимир Сеньків, Андрій Кравець, Микола Слободян, Микола Лисий, Степан Сапеляк.

Нагадуємо, що на початку осені 2022 року у боях за визволення Харківщини загинув боєць 80-ої окремою десантно-штурмової бригади Василь Мармус , який є сином дисидента, політв‘язня і члена Росохацької групи Володимира Мармуса. Боротися за Україну до останього подиху – у цих хлопців в крові. Вони дають зрозуміти, що за Україну треба завжди йти вперед, виконуючи свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України.

Сьогодні боротьба за нашу державу продовжується.

Вистоїмо! Переможемо! За інф. Чортківська районна державна адміністрація