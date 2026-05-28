На війні загинув командир взводу Арвідс Любасюк з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Товстенську громаду. У селищній раді повідомляють про загибель мужнього Захисника України, командира другого артилерійського взводу, головного сержанта ЛЮБАСЮКА Арвідса Олександровича, жителя селища Товсте.



З перших днів повномасштабного вторгнення Арвідс став на захист України. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов’язок, боронячи рідну землю, мир і майбутнє нашої держави.



27 травня 2026 року життя Героя трагічно обірвалося внаслідок авіаудару поблизу населеного пункту Маломихайлівка Дніпропетровської області.



Арвідс був справжнім воїном — сміливим, сильним духом, відповідальним і відданим своїй справі. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.



Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами.



Вічна пам’ять і слава Герою України!

Поділіться:









