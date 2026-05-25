На війні загинув захисник Віталій Ільченко з Тернопільщини

🕯️🇺🇦 Сьогодні у Скориківську громаду надійшла сумна звістка про смерть військового, із села Токи, повідомляють на сторінці громади.

🕯️21 травня 2026р. у с. Солдатське, Охтирського району, Сумської області, помер майор – ІЛЬЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 17.01.1977р.н. Віталій був призваний на військову службу в січні 2023 року у військову частину А7033.

Щиро співчуваємо дружині, дітям, рідним та близьким померлого Захисника. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях близьких, побратимів та усіх хто його знав. Нехай Господь дарує Віталію спокій душі, а рідним – сили пережити цю непоправну втрату.

🕯️🇺🇦 Зустріч тіла військового відбудеться завтра, 26 травня 2026 року:

– о 18:30 год. у селищі Підволочиськ біля пам’ятника Ангелу Хоронитель,

– о 19:00 год. у селі Скорики.

Далі, похоронний кортеж рухатиметься селами: Медин, Воробіївка до села Токи, де у середу, 27 травня, об 11:00 год. буде похорон.

🥀🇺🇦 Просимо усіх, з квітами та державною символікою, зустріти та провести в останню дорогу воїна, Захисника Віталія.

Вічна пам’ять і слава Герою України🇺🇦