10-класники з Тернополя отруїлися під час відпочинку в Карпатах: частину госпіталізували у важкому стані

Груповий відпочинок десятикласників із Тернополя у Карпатах завершився масовим отруєнням дітей. Про це повідомила мама однієї з потерпілих, Галина Ратушняк.

За її словами, школярі разом із класним керівником та батьками вирушили на вихідні в Карпати, щоб піднятися на гору Синяк та провести час із однокласниками.

«10-тикласники з Тернополя, разом з класним керівником та батьками поїхали на вихідні у Карпати — піднятися на гору Синяк, провести час з однокласниками та повернутися з теплими спогадами. На жаль, поїздка завершилася лікарнею», — розповіла жінка.

За її словами, із 26 дітей 21 дитина захворіла на гострий гастроентероколіт після перебування в готелі «Naciku». Чотирьох дітей у важкому стані госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні, нині вони продовжують лікування у лікарнях Тернопіль.

«Із 26 дітей — 21 дитина захворіли у готелі “Naciku” на гострий гастроентероколіт. Четверо дітей у важкому стані були госпіталізовані… Серед них наша донька», — зазначила мати потерпілої.

Батьки повідомили, що вночі викликали поліцію, і випадок було офіційно зафіксовано. До готелю прибули слідчі та представники Держпродспоживслужби для перевірки умов харчування і перебування дітей.

«Прибули в обід, коли вода в басейні вже була спущена, а продукти на кухні поновлені», — йдеться у повідомленні.

Також батьки заявили про проблеми з документами в закладі розміщення.

«Так званий “готель”, який знаходиться у житловому будинку, а земля під ним в арешті, видав накладну про оплату на листочку. На вимогу видати чек керуючий не зміг цього зробити», — розповіла Галина Ратушняк.

Вона закликала батьків уважно обирати місця відпочинку для дітей та уникати окремих туристичних об’єктів, зокрема в районі Буковелю, через можливі проблеми з якістю води.

«Адже найстрашніше для батьків — бачити своїх дітей виснаженими, зневодненими та під крапельницями замість омріяного відпочинку», — наголосила жінка.

Наразі діти перебувають на лікуванні, їхній стан контролюють медики. Очікується офіційна реакція та результати перевірок.