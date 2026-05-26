Історичний крок: Чортків офіційно відмовляється від викопного газу

Чортків став першим містом в Україні, яке офіційно задекларувало намір повністю відмовитися від викопного газу у комунальній сфері. Відповідну «Декларацію міст, вільних від газу» підписав міський голова Володимир Шматько.

Ініціатива надійшла від офісу Greenpeace Україна, який запропонував Чорткову стати першим українським підписантом декларації.

У межах документа громада бере на себе зобов’язання прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, підвищувати енергоефективність та розвивати електрифікацію. Також місто планує співпрацювати з іншими громадами та міжнародними партнерами для залучення фінансування на реалізацію енергетичного переходу.

За словами Володимира Шматька, відмова від викопного газу є не лише екологічним рішенням, а й питанням енергетичної безпеки України. Він наголосив, що росія роками використовувала газ як інструмент тиску, а повномасштабна війна лише посилила потребу у справжній енергетичній незалежності.

У міськраді переконані, що перехід на чисту енергію допоможе зменшити енергетичні ризики, уникнути цінової нестабільності та створити безпечніше й стійкіше майбутнє для громади.