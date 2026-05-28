Укрзалізниця запускає новий стандарт комфорту: кондиціоновані електропоїзди вже курсують маршрутом через Тернопіль

Кондиціонерами вже обладнані регіональні електропоїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ. Це два модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630, які залізничники власними силами відремонтували на потужностях компанії.



Крім подорожей із комфортною температурою на цих маршрутах, для пасажирів це ще й альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом. Найзручніше так їхати саме зі столиці до Львова з пересадкою в Хмельницькому: спочатку регіональним поїздом №857К Київ — Хмельницький, а далі пересісти на поїзд №825 Хмельницький — Тернопіль — Львів. Очікування між рейсами — близько 2 годин.



Квитки на ці та інші регіональні поїзди традиційно доступні в застосунку Укрзалізниці в розділі «Дальні»: https://app.uz.gov.ua/start



Ці рейси — частина нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень. Це фактично прототип європейської моделі PSO — державного замовлення соціально важливих транспортних послуг — і створення прозорої та прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень.



Від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже модернізувала 52 електропоїзди. Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планується модернізувати ще понад 5 таких поїздів.

