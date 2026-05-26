На Тернопільщині оголосили в розшук підозрювану у тяжкому злочині

Redaktor

Увага допоможіть встановити місцезнаходження підозрюваної особи!

Поліцейські Тернопільщини розшукують жінку, яка переховується від органів досудового розслідування.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області встановлюють місцеперебування Скиби Оксани Євгенівни, 10 грудня 1983 року народження, жительки міста Тернопіль.

Жінка розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Правоохоронці звертаються до жителів Тернопільщини та інших регіонів України з проханням допомогти у встановленні місця перебування розшукуваної.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Скиби Оксани Євгенівни, прохання повідомити за телефонами:

📞 (0352) 27-10-22
📞(0352) 27-11-70
📞 (050) 10- 02-36
📞 102 або до найближчого підрозділу поліції.

Конфіденційність гарантовано.

