Удари в груди та переломи ребер: у Тернополі військовий ТЦК побив чоловіка

У Тернополі військовослужбовцю об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю під час заходів оповіщення.

Про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, інцидент стався у травні 2026 року під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних. Між учасниками групи оповіщення та 49-річним чоловіком виник конфлікт.

«У ході інциденту, який стався поблизу гаражного приміщення в одному з районів міста, військовий застосував фізичну силу до 49-річного місцевого мешканця», — повідомляють у прокуратурі.

За версією слідства, військовослужбовець завдав чоловікові кілька ударів у грудну клітку.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, зокрема переломи ребер та травму грудної клітки.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронці надають правову оцінку діям інших осіб, які могли бути причетними до конфлікту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Тернопільської області.

Водночас у прокуратурі нагадують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

21 травня 2026 року близько 17:00 спільна мобільна група оповіщення Тернопільського ОМТЦК та СП проводила заходи оповіщення громадян. Під час роботи групи було виявлено громадянина, який, за наявною інформацією, з 23 серпня 2025 року перебував у статусі порушника військового обліку. Під час спілкування з військовослужбовцем групи оповіщення чоловік поводився агресивно та спровокував конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок конфлікту тілесні ушкодження різного ступеня отримали військовослужбовець групи оповіщення та військовозобов’язаний. Обоє від надання медичної допомоги відмовилися. Після цього конфлікт було вичерпано. Військовозобов’язаного доставили до Тернопільського ОМТЦК та СП, де його призвали на військову службу під час мобілізації до однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. 24 травня 2026 року, вже перебуваючи у військовій частині, він звернувся до медиків зі скаргами на погіршення стану здоров’я. Наразі правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування. Тернопільський ОТЦК та СП надає повне сприяння слідству та зацікавлений у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин події. Наголошуємо: керівництво Тернопільського обласного ТЦК та СП не толерує будь-яких проявів незаконного насильства чи перевищення службових повноважень, так само як і агресії або насильства щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Закликаємо представників медіа та громадськість утриматися від передчасних висновків до завершення слідчих дій та оприлюднення офіційних висновків правоохоронних органів.