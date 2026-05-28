У Теребовлі з 2 червня перекриють центр міста через масштабну реконструкцію мосту та вулиці Князя Василька

У Теребовлі з 2 червня 2026 року планують повне перекриття руху в центральній частині міста у зв’язку з капітальним ремонтом мосту на трасі М-19 (район АТБ) та комплексною реконструкцією вулиці Князя Василька. Про це повідомили в Теребовлянська міська рада з посиланням на міського голову Олега Продана.

Що саме ремонтуватимуть

Роботи охоплять близько 850 метрів ключової міської ділянки — від центрального світлофора (біля УГКЦ св. Миколая) до другого переїзду в напрямку мікрорайону Сади.

Йдеться не лише про міст, а про повне оновлення транспортного коридору, який є частиною міжнародної траси М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. За словами міського голови, ця ділянка щодня пропускає близько 15 тисяч автомобілів, включно з великовантажним транспортом, і вже не відповідає сучасним навантаженням.

Фінансування: кошти ЄС і міжнародна програма

Проєкт реалізується за підтримки Європейський Союз у межах програми Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027.

Вартість робіт становить 151,79 млн грн. Підрядником визначено компанію «ТехноБудЦентр» за результатами тендеру.

У міській раді наголошують, що грантові кошти є цільовими і не можуть бути спрямовані на інші потреби, зокрема оборонні, тому або проєкт реалізується, або фінансування повертається до донорів.

Комплексна модернізація інфраструктури

Окрім мосту та дорожнього покриття, проєкт передбачає повну заміну підземних комунікацій:

водопроводу

каналізації

системи дощового водовідведення

У міській раді підкреслюють, що це має запобігти повторним розриттям дороги після завершення ремонту.

Що буде з бруківкою

Демонтовану базальтову бруківку планують використовувати повторно: частину — для облаштування тротуарів, решту передадуть громаді. Непридатний матеріал утилізуватимуть. У міській раді також заявили про залучення громадського контролю до процесу демонтажу та обліку матеріалів.

Як зміниться рух транспорту

На час робіт центр міста буде закритий для руху. Об’їзні маршрути погоджені Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області та поліцією.

Передбачено:

розділення потоків вантажного та легкового транспорту

обмеження руху великовантажного транспорту об’їзними вулицями

встановлення обмеження швидкості до 40 км/год на тимчасових маршрутах

Додатково вже проведено або заплановано ремонт об’їзних вулиць, зокрема Шевченка, Грушевського, Січових Стрільців, Застіноцької та Глещавецької.

Мета проєкту

У міській раді наголошують, що після завершення робіт Теребовля отримає:

новий міст європейського рівня

оновлену центральну вулицю

модернізовані підземні мережі

відремонтовані об’їзні дороги

Мешканців просять завчасно планувати маршрути та враховувати зміни в організації дорожнього руху.