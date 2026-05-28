На Тернопільщині знешкодили боєприпаси часів Другої світової: вибухівку виявили біля ліцею та підприємства
Навіть через десятки років після завершення воєнних дій боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Піротехніки попереджають: такі знахідки можуть вибухнути будь-якої миті.
27 травня на Тернопільщині фахівці ДСНС знешкодили одразу два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.
Зокрема, у селі Чернихівці на території місцевого ліцею було виявлено та вилучено артилерійський снаряд калібру 76 мм. Боєприпас згодом знищили у безпечних умовах.
Ще один небезпечний предмет — мінометну міну калібру 82 мм — піротехніки знешкодили у селі Іванчани, де її знайшли на території приватного підприємства.
Роботи виконували фахівці ДСНС України у Тернопільській області.
Правила безпеки при виявленні підозрілих предметів
Рятувальники вкотре нагадують базові правила, яких необхідно суворо дотримуватися:
- не торкатися підозрілого предмета
- не переносити та не розбирати його
- відійти на безпечну відстань
- негайно повідомити служби за номерами 101 або 102
У ДСНС підкреслюють, що навіть іржаві або зовні «неактивні» боєприпаси можуть залишатися вибухонебезпечними та становити серйозну загрозу для життя.