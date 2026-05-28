На Тернопільщині знешкодили боєприпаси часів Другої світової: вибухівку виявили біля ліцею та підприємства

Навіть через десятки років після завершення воєнних дій боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Піротехніки попереджають: такі знахідки можуть вибухнути будь-якої миті.

27 травня на Тернопільщині фахівці ДСНС знешкодили одразу два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

Зокрема, у селі Чернихівці на території місцевого ліцею було виявлено та вилучено артилерійський снаряд калібру 76 мм. Боєприпас згодом знищили у безпечних умовах.

Ще один небезпечний предмет — мінометну міну калібру 82 мм — піротехніки знешкодили у селі Іванчани, де її знайшли на території приватного підприємства.

Роботи виконували фахівці ДСНС України у Тернопільській області.

Правила безпеки при виявленні підозрілих предметів

Рятувальники вкотре нагадують базові правила, яких необхідно суворо дотримуватися:

не торкатися підозрілого предмета

не переносити та не розбирати його

відійти на безпечну відстань

негайно повідомити служби за номерами 101 або 102

У ДСНС підкреслюють, що навіть іржаві або зовні «неактивні» боєприпаси можуть залишатися вибухонебезпечними та становити серйозну загрозу для життя.