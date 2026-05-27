ТНПУ організовує літній відпочинок для дітей молодших класів

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 1 червня 2026 року розпочне роботу дитячий табір відпочинку з денним перебуванням для учнів молодших класів, повідомляють у навчальному закладі.

Університет організовує літній відпочинок для дітей з акцентом на всебічний розвиток, оздоровлення, творчі заняття та активне дозвілля. У програмі табору передбачене використання освітнього потенціалу та матеріально-технічної бази вишу.

Тривалість однієї зміни становитиме 10 днів. Орієнтовна вартість денного перебування без харчування — 190 гривень. Комплексний обід коштуватиме 160 гривень та оплачуватиметься окремо щодня готівкою.

Для запису батькам необхідно подати:

заяву одного з батьків;

довідку зі школи;

довідку про стан здоров’я від дільничного лікаря;

медичну страховку.

Запис дітей триватиме з 25 по 29 травня 2026 року в кабінеті №26 головного корпусу університету.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 43-59-37 або 067-727-98-81 (Viber).